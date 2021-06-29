Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны

На этот раз россиян предложили стимулировать к вакцинации с помощью ограничений на передвижение. Депутат Государственной Думы России, член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный выступил с идеей запретить непривитым гражданам посещать зарубежные страны.
По словам Куринного, подобные шаги очень перспективны и их активно предпринимают власти европейских государств. Парламентарий заявил, что в некоторых странах лишь люди со свидетельством о прохождении вакцинации могут свободно передвигаться и посещать все общественные места. При этом политик с сожалением отметил, что ввести аналогичные ограничения для путешествий внутри страны будет гораздо сложнее.
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