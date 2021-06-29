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Коронавирус
Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны

Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны

Российские власти продолжают активно подталкивать граждан к вакцинации. Многим из них это не нравится.
прочитано 151 раз

На этот раз россиян предложили стимулировать к вакцинации с помощью ограничений на передвижение. Депутат Государственной Думы России, член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный выступил с идеей запретить непривитым гражданам посещать зарубежные страны.

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По словам Куринного, подобные шаги очень перспективны и их активно предпринимают власти европейских государств. Парламентарий заявил, что в некоторых странах лишь люди со свидетельством о прохождении вакцинации могут свободно передвигаться и посещать все общественные места. При этом политик с сожалением отметил, что ввести аналогичные ограничения для путешествий внутри страны будет гораздо сложнее.

Материал дополняется.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 08:31 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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