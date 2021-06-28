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Коронавирус
Названы сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Названы сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад.
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Руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров сообщил, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. По словам эксперта, прирост заразившихся коронавирусом в России будет на уровне 22,5 тысячи.

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Специалист отметил, что число ежедневных новых случаев начнет снижаться с 1 июля. По прогнозам Захарова, к 15 июля количество болеющих россиян составит около 500 тысяч и затем будет уменьшаться. "То есть эпидемия пойдет на спад", – цитируют его РИА Новости.

За прошедший день коронавирус в России обнаружили у 21 650 человек. Больше всего новых случаев – 7 246 – подтвердили в Москве. За весь период пандемии заразились 5,4 миллиона россиян, скончалось от осложнений, вызванных инфекцией, более 133 тысяч пациентов.

Отметим, что несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки власти не рассматривают возможность введения локдауна на федеральном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что регионы могут сами решать, ужесточать им ограничения или ослаблять.

Единственный эффективный способ защитить себя и близких от коронавируса в России – пройти вакцинацию. Гражданам доступны сразу четыре препарата от COVID-19 – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник Лайт".

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Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Автор: 28 июня 2021, 17:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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