Кремль высказался об обязательной вакцинации от COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России ухудшилась. В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки диагноз поставили 13 тысячам граждан. Жертвами опасной инфекции стали 396 пациентов.
В этой связи журналисты поинтересовались у Кремля, будут ли в стране принуждать к прививке от COVID-19. Пресс-секретарь президента заверил, что речи о введении обязательной вакцинации сегодня не идет.
16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала привить более половины работающих в сфере услуг. До 15 августа этого года 60% сотрудников должны получить второй компонент вакцины от ковида.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по уровню заболеваемости столица добралась до прошлогодних пиков. По его словам, в больницах находится более 12 тысяч человек разной степени тяжести.
Накануне стало известно о том, что в Москве обнаружили новую разновидность COVID-19. Специалисты центра имени Гамалеи изучают эффективность препарата "Спутник V" в отношении новой мутации.
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