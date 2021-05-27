Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Балашиха и Мытищи возглавили антирейтинг округов Московской области по числу новых заражений инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в областном оперативном штабе по коронавирусу.
В Балашихе выявили 55, а в Мытищах – 54 новых случая заболевания. В число антилидеров также попали Сергиев-Посад, Красногорск и Королёв с 50, 49 и 48 заражённых соответственно. Далее со значительным отрывом следуют Химки (31 случай), Ступино (29 случаев), Котельники (25 случаев) и Долгопрудный с 24 инфицированными. Всего в Подмосковье инфекцию подхватили 735 человек, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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