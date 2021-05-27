Эпидемиолог предрек россиянам ежегодную вакцинацию от COVID-19

Научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что россиянам придётся регулярно прививаться от коронавируса COVID-19. По мнению специалиста, вакцинация может стать ежегодной.
Хафизов пояснил, что для борьбы с ковидом придётся постоянно разрабатывать новые вакцины, как и против гриппа. Эксперт обратил внимание, что избежать вакцинации можно будет только при наличии противопоказаний по состоянию здоровья, сообщает Ura.ru.
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