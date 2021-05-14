В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

Появились свежие данные касательно новых случаев жаражений ковидом на территории России. Оперштаб сообщает, что за сутки в стране были инфицированы 9 462 человек.
На первом месте по числу заболевших находится российская столице. После нее следует Санкт-Петербург и Московская область.
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