Правительство России выделит десятки миллиардов для переболевших коронавирусом

Правительство России выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановых медицинских услуг в регионах, в частности, – на реабилитацию пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19. С соответствующей просьбой к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратился депутат Адальби Шхагошев.
Мишустил поддержал его идею и заявил, что в госбюджете на 2021 уже предусмотрены средства для этих целей. Глава кабмина отметил, что они будут направлены в медучреждения, которые будут заниматься диспансеризацией и постковидной реабилитацией пациентов, передаёт Ura.ru.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Котейка ищет новую хозяйку
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур