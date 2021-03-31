Володин призвал не допустить в России третьей волны коронавируса

До начала майских праздников необходимо проверить эпидемиологическую ситуацию в открывающихся для российских туристов странах, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Минздрав предупредил о возможности третьей волны коронавируса в нашей стране.

