Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Воскресенье
28 марта
Лента новостей
10:54
Истыканную иглами Талызину вывезли на люди в инвалидной коляске
10:48
"Очень сильное кровотечение": мать прооперированной Волоковой схватилась за молитвенник после слов врача
10:42
"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни
10:26
Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником
08:03
Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа
06:00
"Кто-то хорошо платит": Варнаву раскритиковали за новую роль
03:54
Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей
02:02
"Время берет свое": Свинтившая из дома Тодоренко задумалась о разрыве с Топаловым
23:54
Сын Заворотнюк отказался от звездной фамилии
22:15
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка
20:06
"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой
18:00
"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех
17:52
Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую
17:30
Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин
17:25
"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева
17:25
Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2
16:47
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов
16:43
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
16:05
В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
11:56
"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником
11:28
"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму
11:07
"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак
11:04
"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну
10:55
Москва обогнала Париж, Рим и Гонконг по чистоте воздуха
10:42
"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа
09:51
Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину
08:01
"Богатый мужчина": тяжелобольная экс-жена Аршавина выйдет замуж и уедет жить за границу
06:02
Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"
04:03
"Свободна!": публика заговорила о переменах в жизни Тодоренко
02:01
Чехова едва не задавила собаку огромной грудью
23:59
"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь
23:20
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
22:12
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта
22:00
Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу
21:21
США предрекли скорый конец из-за Байдена: Путин был прав
20:28
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
20:27
"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор
20:12
Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства
20:05
Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских
19:59
Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
Шепелев стал отцом во второй раз
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
Коронавирус
Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником

Путин после прививки от коронавируса спит рядом с градусником

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие меры предпринимает для того, чтобы следить за своим здоровьем после прививки. О любопытной детали из жизни главнокомандующего стало известно журналистам.
прочитано 225 раз

Прошло уже пять дней с того момента, как президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Известие о мероприятии активно освещалось в прессе, хотя оно и не было публичным.

ПО ТЕМЕ

Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса

Путин сделал прививку от коронавируса

Песков раскрыл подробности вакцинации Путина

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Было принято решение не назвать вакцину, которой отдал предпочтение российский лидер. Вирусологи неоднократно заявляли, что вакцинация является осознанным и добровольным выбором каждого гражданина, поэтому производитель лекарства не должен влиять на решение.

Журналистам стало известно, какие меры Владимир Путин предпринимает для того, чтобы следить за своим самочувствием после прививки. В программе "Москва. Кремль. Путин" российский главнокомандующий сообщил о том, что он кладет градусник на тумбочку рядом со своей кроватью, когда ложится спать.

Уточняется, что Путин внимательно следил за изменениями температуры своего тела. Сначала данная деталь была известна только лишь лечащему врачу Владимира Владимировича. Позже политик принял решение поделиться этим с представителями прессы.

Напомним, что российское население сейчас активно прививается от коронавируса. По прогнозам экспертов, это позволит выработать коллективный иммунитет уже к лету текущего года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 10:26 Источник: Программа "Москва. Кремль. Путин" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин посетил очаг коронавируса в Москве

комментарии

Ответить:

Гость675422
Пожаловаться Ответить
Спит с градусником. Больше не с кем? Как трясется за свою шкуру! 300 лет прожить собирается!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму

Эксперт пристыдил исполнительницу
Шоу-бизнес

Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Экс-супруга актера сильно изменилась
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой

Дочь звезды вывела наследниц в свет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+