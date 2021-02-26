В Белоруссии началось производство вакцины "Спутник V"

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
26 февраля
Лента новостей
19:03
В Коломне поцмали серийного воришку
18:43
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
18:35
Десятки тысяч: сколько театр платит каждый месяц давно не работающей вдове Мягкова
18:30
Порошенко поделился планами Украины по возвращению Крыма: Цена оккупации должна расти
18:09
Сценаристы попали в цель: посмотревший сериал "Корона" принц Гарри высказался
17:45
Мать бывшей жены Аршавина приготовила свечку и ее портрет: Алиса впала в кому
17:43
"Все банально": МакSим раскрыла правду о шрамах на лице
17:37
В Ярославле ребенок выжил после падения с седьмого этажа
17:28
В России отреагировали на речь Зеленского о Крыме: Отработал как артист
17:12
Школьник обменял смартфон на "Жигули"
17:09
Болезнь не оставила шанса: умерла звезда сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон"
16:56
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
16:27
Броситься в ноги Михалкову: известный ведущий прошелся по оскандалившиеся звезде "Полицейского с Рублевки"
16:13
С трудом открывающий рот Моисеев мечтает покинуть Россию
16:01
Племянника-наркомана Пугачевой вытурили из московской квартиры с ребенком на руках
15:56
"Ужас": искалеченной звезде "Уральских пельменей" может потребоваться операция
15:55
Зеленский обратился к России из-за Крыма: Семь лет назад у Украины вырвали сердце
15:44
Мельникова сделала заявление на фоне слухов о смерти Смольянинова
15:43
В России на время отказались от повышения цен на подсолнечное масло
15:29
Пережившая девять выкидышей Апина о предательстве мужа: Он гулял на стороне
15:07
Вспомнивший отца-алкоголика известный актер расплакался перед Устиновой
14:53
Изувеченная пластикой "татушка" Волкова вызвала оторопь
14:50
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
14:44
"Этот позор будет в Интернете!": скандальная блогерша Инстасамка выбила окно в такси
14:36
"Многого бы добился": разочарованный Меладзе рассказал о рожденном после измены жене сыне
14:27
Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче
14:09
"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой
14:09
Эксперт Минфина рассказал о способе получать пенсию в 100 тысяч рублей
14:07
"Уходи отсюда!": разъяренная Пугачева обрушилась на Кушанашвили
14:02
Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание
13:48
"Каюсь": неожиданное заявление татуированного участника "Танцев со звездами"
13:45
Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях
13:42
В Подмосковье женщина и ребенок скончались после домашних родов
13:28
Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины
13:22
Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров
13:18
Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента
13:15
Разъяренный Манукян взорвался из-за упоминания о Бузовой
12:57
"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
12:55
"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева
12:47
Бывший министр экономики пообещал россиянам новые налоги и сборы
12:37
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России одной из лучших в мире
12:29
"Он просто несчастный": Финалистка "Голоса" раскрыла правду о романе со звездой "Папиных дочек"
12:27
Генерал Липовой: США превращаются в неуправляемого капризного тирана
12:26
Умер актёр из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов
12:11
Россиянка два года жила с пластиковой палкой в мочевом пузыре
12:09
Баскова застукали в объятиях с пышногрудой красоткой
12:02
Вдова утопила могилу Галкина в важную дату
11:51
"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука
11:50
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:28
"Я полюбил девушку": изувеченный Алибасов сделал заявление после операции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
Белорусский политик Лебедько заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко со стороны народа и элит
"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
Коронавирус
В Белоруссии началось производство вакцины "Спутник V"

В Белоруссии началось производство вакцины "Спутник V"

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
На площадке предприятия "Белмедпрепараты" произведены первые валидационные серии вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оказал полную поддержку белорусским партнерам.
прочитано 70 раз

РФПИ запустила производство совместно с АО "Генериум" и РУП "Белмедпрепараты". На площадках последней начался разлив первых валидационных серий вакцины "Спутник V".

ПО ТЕМЕ

Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"

Меркель захотела помочь России в регистрации "Спутник V" в ЕС

Также РФПИ вместе с партнерами тестирует технологии полного цикла выпуска препарата на белорусских производственных мощностях. Это полностью обеспечит потребности республики в вакцине.

Для налаживания производства фонд оказал всестороннюю поддержку партнерам из Белоруссии. Они получили документацию и биологический материал для производства препарата. Также РФПИ помог выбрать оборудование, закупить нужное сырье и расходные материалы.

Белоруссия первой после России зарегистрировала "Спутник V". В октябре в стране начались клинические испытания препарата. Первую партию "Спутника" республика получила 29 декабря. В тот же день началась вакцинация.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал совместное производство вакцины важным этапом двустороннего сотрудничества. "Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания «Генериум» и РФПИ", – сказал он.

РФПИ вместе с партнерами готовы полностью удовлетворить потребности Белоруссии в вакцине уже в ближайшие годы, отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. Собственное производство позволит республике серьезно нарастить масштабы вакцинации, уверен он.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина создана на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Препаратом привились уже более 1,5 миллиона человек.

Российская разработка одобрена в Аргентине, Сербии, Венгрии, Иране, ОАЭ и других странах. Отпускная цена в 10 долларов делает "Спутник V" доступной для всего мира.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 26 февраля 2021, 19:00

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева

Деталями поделилась подруга певца
Шоу-бизнес

"Многого бы добился": разочарованный Меладзе рассказал о рожденном после измены жене сыне

Молодой человек вырос красавцем
Шоу-бизнес

"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Племянника-наркомана Пугачевой вытурили из московской квартиры с ребенком на руках

Семье пришлось переезжать

Гороскоп

Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+