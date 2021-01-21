Меркель захотела помочь России в регистрации "Спутник V" в ЕС

Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и наладить ее производство, но для этого препарат должно зарегистрировать Европейское медицинское агентство. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.



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