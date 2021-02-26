Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России одной из лучших в мире

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, она значительно лучше, чем в большинстве стран мира.
Попова отметила, что такие результаты являются заслугой отечественных учёных и практиков. Особое внимание она уделила вакцинации населения страны сразу тремя различными препаратами. По мнению главы Роспотребнадзора это результат, которым можно гордиться, сообщает RT.
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