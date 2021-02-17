Матвиенко спрогнозировала скорую отмену коронавирусных ограничений в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что коронавирусные ограничения в стране скоро отменят. Спикер отметила, что пик пандемии уже пройден.
Матвиенко заявила, что карантинные меры могут быть сняты уже к концу мая 2021 года. Однако политик призвала не спешить с отменой масочного режима и дождаться более массового применения противовирусных вакцин, сообщает телеканал "Царьград".
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