Инфекционист предупредил об опасности бессимптомного COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков советует переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в бессимптомной форме не расслабляться. Врач напомнил, что они не защищены от повторного заражения.
По словам Тимакова, те, кто перенесли ковид в легкой форме около полугода назад при втором заражении могут заболеть более тяжелой формой коронавируса. Кроме того, специалист прогнозирует, что приблизительно через два месяца в России могут появиться новые штаммы коронавируса, передаёт телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
старухи загадили форум
А у вас есть вторая половинка?
Сын " сошёл с ума "
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Жаль потерянного времени.
Как побороть жадность в себе?
подскажите мне
Нет больше сил.
Жадный мужчина