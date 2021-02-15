Ученые: "Британский" штамм коронавируса смертоноснее исходного

Британские ученые выяснили, что новый штамм коронавирусной инфекции гораздо опаснее, чем исходная форма патогена. По словам специалистов, мутация на 30-70% более смертоносна.
Дело в том, что пациенты, заразившиеся "британским" штаммом, имеют более высокую вирусную нагрузку, другими словами, в их организме сосредоточено большее количество вируса. Это и вызывает тяжелое течение заболевания, уточняет издание Science Alert.
Ранее было установлено, что "британская" мутация распространяется на 35-45% быстрее, чем другие разновидности. Ее уже обнаружили в 82 странах. Больше всего от нового штамма могут пострадать США. По подсчетам ученых, к началу весны эта разновидность станет доминирующей в большинстве штатов.
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