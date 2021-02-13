Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года

Статистика новых случаев заражения коронавирусом показывает, что болезнь продолжает распространяться в мире. В разных странах ковид демонстрирует разную динамику.
В некоторых власти решают бороться с проблемой с помощью жестких запретов – введения комендантского часа, запретом на перемещения и другими ограничениями. Другие государства вводят необходимые меры предосторожности, однако основной упор делают на вакцинации.
В частности, коронавирус в России, как ожидается, может быть побежден именно благодаря вакцинам. Процесс вакцинации активно ведется внутри страны. Более того, "Спутник V" поставляется и за рубеж.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 952 656
- Умерли – 14 223
- Выздоровели – 865 100
Коронавирус в России
- Заболели – 4 042 837
- Умерли – 79 196
- Выздоровели – 3 559 142
Коронавирус в мире
- Заболели – 108 460 327
- Умерли – 2 383 528
- Выздоровели – 78 739 943
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