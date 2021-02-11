Ученый-инфекционист рассказал о новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Российский учёный, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский не исключил возникновение очередной пандемии из-за новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Специалист обратил внимание, что мутации вируса обнаруживают довольно часто.

По словам Вознесенского, новые версии ковида появляются почти каждую неделю. Однако нет никаких доказательств того, что они более опасны и заразны или значительно отличаются друг от друга. Эксперт полагает, что выработанный к одному из штаммов иммунитет, скорее всего, защитит его и от остальных. Тем не менее, небольшую вероятность новой пандемии он исключать не стал, сообщает RT.



