Возраст не помеха: прививку от коронавируса сделал 104-летний москвич

Ежедневно вакцинацию от коронавируса в Москве проходят 12-15 тысяч человек. А всего на сегодняшний день прививку сделали уже более 320 тысяч жителей столицы, сообщила заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.
"Все это говорит о том, что у нас активно идет вакцинация", – отметила она.
Вакцинируются и проживающие в домах престарелых. Там привито более девяти тысяч человек – это 92% проживающих в домах престарелых, кому по показателям здоровья разрешена вакцина.
Из них около 330 человек старше 90 лет, а девять – перешагнули 100-летний рубеж. Самому пожилому – 104 года.
Ракова напомнила, что люди старшего возраста, те, кто проживают в пансионатах и домах ветеранов находятся в группе риска. "Как только город принял решение о вакцинации пожилых, мы сразу же начали выездную вакцинацию в 33 домах престарелых Москвы", – сказала она.
За здоровьем прошедших вакцинацию пожилых москвичей внимательно следят врачи. Серьезных осложнений у пожилых после прививки нет.
Для вакцинации в Москве используют препарат "Спутник V". Ее разрешили применять людям старше 60 лет. Эффективность препарата – более 90%.
Сделать прививку москвичи могут в 100 пунктах в поликлиниках. Они работают с восьми утра до 20 часов вечера. Также вакцинация проходит в 40 частных клиниках.
Обезопасить себя от коронавируса можно и в популярных общественных местах: торговых центрах, театрах, фуд-моллах, многофункциональных центрах. В них работат выездные бригады медиков. Предварительной записи не нужно – достаточно прийти с паспортом и полисом ОМС. Процедура длится не более 40 минут.
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