Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России

В России уже несколько дней подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко считает такую тенденцию положительной, но отмечает, что говорить о спаде пока рано.
По мнению Бутенко, о завершении текущей волны эпидемии можно будет говорить лишь в том случае, если снижение суточного прироста зараженных продлится одну или две недели. Но, несмотря на улучшение ситуации, назвать точную дату окончания вспышки заболеваемости будет затруднительно.
Кроме того, Александр Бутенко обратил внимание, что даже после завершения третьей волны пандемия COVID-19 не закончится. Вирусолог убежден, что для полной победы над коронавирусом в России сегодня необходимо повторить успех соседнего Китая, который еще в начале эпидемии ввел жесточайшие карантинные меры и сумел прекратить распространение инфекции в короткие сроки.
Бутенко считает, что население России также следует стимулировать к строгому соблюдению коронавирусных ограничений, а также к вакцинации от ковида.
Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи является разработчиком первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 – "Спутник V".