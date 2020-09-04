Исполнитель роли Бэтмена Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Исполнитель главной роли в новом супергеройском фильме о Бэтмене Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. 34-летний актер подхватил инфекцию во время съемок.
О заражении одного из участников съемок сообщили в пресс-службе компании Warner Bros., занимающейся производством фильма. Однако личность заболевшего там не уточнили. Позже американские СМИ выяснили, что COVID-19 был обнаружен именно у Паттинсона. Работа над картиной была приостановлена, сообщает "Экспресс газета".
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания