Путин сделал важное заявление в связи с тревожными данными о заражении коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8135 человек. Всего неделю назад ежедневный прирост заражений составлял чуть больше 6000. Поэтому эксперты, которые совсем недавно говорили о приближении нового пика заболеваемости COVID-19, вполне могут быть правы.
28 сентября Владимир Путин во время заседания госсовета отметил, что эпидемия еще не закончена, а значит, расслабляться нельзя. По словам президента, гражданам необходимо быть ответственными не только за себя, но и за находящихся рядом людей.
В России не вернуться к ограничительным мерам, которые действовали весной, лишь в том случае, если жители страны будут следовать всем рекомендациям врачей. Также Владимир Владимирович подчеркнул, что сейчас властям и специалистам в области медицины гораздо больше известно о COVID-19, чем несколько месяцев назад.
Напомним, недавно в России был зарегистрирован препарат "Спутник V", ставший первой в мире вакциной от коронавируса. Массовая поставка вещества возможна уже в октябре. По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, на вакцинацию большей части жителей страны потребуется около года.
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