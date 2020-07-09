Собянин назвал дату отмены масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил об отмене масочного режима. Согласно указу градоначальника, жители столицы смогут выходить на улицу без средств защиты с 13 июля.
При этом граждане будут обязаны носить маски и перчатки в магазинах, медицинских учреждениях и других общественных местах. Также сохраняются требования соблюдения социальной дистанции.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. За последние сутки в столице выявили 568 заболевших. Всего инфекцию подхватили 227 363 жителя города.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Заплатила на первом свидании
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Индийцы