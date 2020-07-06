Министр здравоохранения Пакистана сражен коронавирусом

Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил в "Твиттер", что получил положительный результат анализа на наличие коронавируса. Чиновник уточнил, что проходит самоизоляцию у себя дома, передает RT. Кроме того, он отметил, что у него легкие симптомы заболевания. Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши рассказал, что у него выявили COVID-19.



