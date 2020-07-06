Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19

Правительство индийского города Агры отменило открытие Тадж-Махала и других памятников из-за роста числа заболевших коронавирусом. "Было принято решение в общественных интересах не открывать памятники Агры", – заявили местные власти. Доступ к достопримечательностям привлечет туристов и может стать причиной распространения коронавирусной инфекции.

В период с 26 июня по 15 июля Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение. По последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в этой стране превысило 697 тысяч, пишет RT.