Онищенко высказался о второй волне коронавируса в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко высказался о вероятности второй волны коронавируса в России, передает сайт VSE42.RU. Он уверен, что болезнь в прежних масштабах в нашу страну не вернется.
Однако информационная атака на этом направлении, по мнению Онищенко, возможна. Дескать, это будет связано с попыткой остановить экономическое развитие.
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