Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

Сенатор Алексей Александров, представляющий в Совете Федерации России Калужскую область, попал в больницу с коронавирусом. Состояние 68-летнего политика оценивается как тяжелое.
О госпитализации Алексея Александрова сообщила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Она призвала "не расслабляться", несмотря на постепенное затухание эпидемии COVID-19 в России.
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