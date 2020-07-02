Лукашенко объявил о победе Белоруссии над коронавирусом

Президент Белоруссии во время вручения государственных наград отметил результаты работы врачей в борьбе с коронавирусом. "Мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили", – заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что система здравоохранения страны выстояла, а граждане продемонстрировали во время эпидемии политическое здравомыслие и народную мудрость.
В Белоруссии насчитывается 62424 случая заражения коронавирусом. За 1 июля в стране было выявлено 306 случаев заражения, сообщает VSE42.ru.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
Вам нужны только деньги?
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?
Он просто красавчик