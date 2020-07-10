Голикова: россияне при возвращении на родину смогут предоставить данные о тесте на COVID-19

Появились данные о том, что Россия начнет снимать ограничения на международные полеты уже с 15 июля. Уточняется, что россияне при возвращении на родину смогут предоставить данные о тесте на COVID-19.
При этом 14-дневный карантин для прибывающих будет сохранен. Также стало известно, что власти планируют провести переговоры, чтобы выяснить, какие страны соответствуют необходимым критериям.
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