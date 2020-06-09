Во всем мире коронавирус убил больше 400 тысяч человек

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения, жертвами коронавируса в мире стали более 400 тысяч человек, передает телеканал "360". В общей сложности зафиксировано почти семь миллионов случаев заражения.
Специалисты отмечают, что эпидемиологическая обстановка в Европе улучшается. Однако в мировом масштабе ситуация с коронавирусом становится только хуже.
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