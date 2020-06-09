Сделано заявление об ухудшении ситуации с коронавирусом

В последнее время улучшение фиксируется в странах Евросоюза, однако в мировом масштабе положение ухудшается. По словам руководителя ведомства, ВОЗ получила данные о семи миллионах случаев заражения коронавирусом на планете и 400 тысячах умерших.
Гебрейесус напомнил, что в течение последних девяти дней в мире регистрировалось более ста тысяч новых заболевших. Он добавил, что почти три четверти случаев от 7 июня относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии. Также глава ВОЗ указал на рост случаев заболевания в большинстве стран Африки, в районах Восточной Европы и Центральной Азии.
Ведомство 9 июня созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся COVID-19 со здоровыми людьми. По словам представителя ВОЗ в нашей стране Метилы Вуйнович, российская система здравоохранения должна быть готова ко второй волне инфекции.
Напомним, что распространение коронавируса в мире началось в конце декабря 2019 года с китайского города Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран.
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