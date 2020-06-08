Нездоровая печень "притягивает" к себе коронавирус

Почему именно печень является одним из самых "притягательных" органов для нового вируса, "Дни.ру" рассказал к.м.н., гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Печень – это молчаливый орган. На начальных стадиях она никак не сигнализирует о неполадках. У человека нет болей, нет желтушных высыпаний и других симптомов. Поэтому масса людей даже не проходит обследований, не подозревая о том, что больны.
Во-вторых, даже если диагноз поставлен, далеко не все лечатся. Зачастую дело просто в нехватке мотивации: ведь ничего вроде бы не болит, а лечение длительное, может продолжаться и до полугода, и до года. Вот пациенты и не выдерживают, им кажется "бессмысленной" такая долгая терапия.
А в-третьих, когда симптомы широко распространенной в России и мире неалкогольной жировой болезни печени (жирового гепатоза), билиарного цирроза, токсических и вирусных гепатитов или воспаления желчных протоков "выходят на поверхность", печень тут же становится отличной мишенью для любых заболеваний, включая и COVID-19.
Опасные рецепторы
Нездоровая печень буквально "притягивает" к себе коронавирус. Все дело в особом виде рецепторов – АСЕ2. Если у человека есть какие-то печеночные заболевания, количество этих рецептов в желчных протоках и самой печени сильно повышается. А для ковида АСЕ2 – это буквально "проводники" в организм. "Зацепившись" за них, вирус легко проникает в клетки и начинает там размножаться, а потом разрушать их изнутри. Так что опасность коронавируса для больной печени очевидна.
Есть и еще один важный нюанс. При многих болезнях печени существенно повышается риск заболеваний легких. В частности, это может быть и отек, и фиброз, которые приводит к тяжелой дыхательной недостаточности. А в случае с COVID-19 подобные перспективы выглядят угрожающе.
Стоит отметить, что "ковидные" осложнения возникнут с большей степенью вероятности, если в крови много ферментов печени. Это – показатель того, что повышен уровень разрушенных печеночных клеток.
Важная профилактика
Предположим, вы точно знаете, что с вашей печенью все в порядке. Отлично, но, к сожалению, никто из нас не застрахован от коронавируса. А он способен причинить существенный вред даже абсолютно здоровому органу. Статистика говорит о том, что более чем у половины пациентов в крови наблюдается повышенное количество разрушенных гепатоцитов – клеток печени. Проникнув в организм каким-то другим путем, вирус все равно пытается "убить" печень. А нагрузка на нее во время болезни и так максимальная.
Что же делать, чтобы печень не стала "вратами" для инфекции и не пострадала в случае заражения? Использовать гепатопротекторы. Это тот случай, когда профилактика или лечение основного заболевания – лучший способ предохраниться в период эпидемии. Стоит остановить выбор на препаратах, которые показали самую высокую степень эффективности. К ним сегодня относят, к примеру, лекарства на основе урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). В отличие от других гепатопротекторов, препараты этой группы защищает не только клетки самой печени, но и внутрипеченочных желчных протоков, которые также часто поражаются при инфекции Covid-19. А еще, установлено, что эта кислота может благотворно влиять на легочную ткань, снижая риск развития отека и фидроза легких – фатальных осложнений Covid-19.
Конечно, помимо гепатопротекторов, печень нужно профилактировать и "народными" методами – не приемом от стресса алкоголя и жирной еды, а, наоборот, отказом от них. Так печень окажется под двойной защитой, а коронавирус с большей вероятностью обойдет стороной или пройдет бессимптомно.
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