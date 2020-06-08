Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения

Россиянам разрешили выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения или ухода за больными родственниками. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе также указано, что иностранцы могут приехать в Россию, если им необходимо получить медицинскую помощь или навестить близких, которым нужен уход.
Напомним, что в конце марта страна закрыла границы в целях защиты граждан от распространения COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения. Выздоровели 230 688 пациентов, умер 5 971 человек.
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