В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

В российской столице умер еще 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всех пациентов лечили от пневмонии.
Всего в России за минувшие стуки подтвердили почти девять тысяч новых случаев заражения коронавирусом, пишет "Москва 24". В столице появилось еще 1 956 пациентов с COVID-19.
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