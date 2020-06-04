Больше 11 тысяч человек захотели сдать кровь для борьбы с коронавирусом в Москве

На горячую линию по донорству плазмы для лечения больных коронавирусом в Москве поступило больше 11 тысяч звонков от добровольцев, передает сайт "Москва 24". Всего в городе было проведено уже порядка 460 операций по переливанию крови инфицированным COVID-19 пациентам. Врачи отмечают у них положительную динамику.