В Москве коронавирус унес жизнь прославленного врача

Коронавирусная инфекция унесла жизнь прославленного врача Таймураза Тедтоева. Уточняется, что эпидемиолог скончался в Москве.

По данным "Царьграда", врачи несколько недель боролись за жизнь Тедтоева. Последние дни своей жизни он провел в реанимации.