В Москве коронавирус унес жизнь прославленного врача

Коронавирусная инфекция унесла жизнь прославленного врача Таймураза Тедтоева. Уточняется, что эпидемиолог скончался в Москве.
По данным "Царьграда", врачи несколько недель боролись за жизнь Тедтоева. Последние дни своей жизни он провел в реанимации.
Коронавирусная инфекция унесла жизнь прославленного врача Таймураза Тедтоева. Уточняется, что эпидемиолог скончался в Москве.
По данным "Царьграда", врачи несколько недель боролись за жизнь Тедтоева. Последние дни своей жизни он провел в реанимации.
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