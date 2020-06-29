Коронавирус в Москве унес жизни еще 23 человек

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве сообщил последние данные статистики. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 23 человек, передает сетевое издание "Москва 24". За все время наблюдений из-за эпидемии зарегистрирован 3 761 летальный случай.
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