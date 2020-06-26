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Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за полминуты

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Ученые из Бостонского университета обнаружили, что ультрафиолетовые световые волны длиной от 100 до 280 нанометров могут быстро разрушить коронавирус. В ходе эксперимента исследователи облучали поверхности, на которых находился вирус, после чего его активность пропадала.

Специалисты пришли к выводу, что такие лучи способны уничтожить 96% вирусных частиц всего за три секунды. А если облучать поверхность с необходимой мощностью в течение 25 секунд, от вируса можно избавиться полностью.

Автор: 26 июня 2020, 12:01 Источник: РИА "ФАН" ✓ Надежный источник

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