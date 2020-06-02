Опубликованы данные о смертях от коронавируса в Москве на 2 июня

Столичные власти опубликовали новые данные о погибших от коронавируса к утру 2 июня. В московском оперштабе по коронавирусу сообщили: от COVID-19 за сутки скончался еще 71 человек.
Общее количество смертей от коронавируса за время пандемии в городе перевалило за 2,6 тысячи. У всех была подтверждена пневмония, а специальный тест выявил заражение коронавирусной инфекцией.
Напомним, что в столице начали смягчать ограничительные меры. Режим самоизоляции сохраняется до 14 июня, но москвичам разрешили совершать прогулки строго по определенным дням и даже заниматься спортом на улице ранним утром. Все это нужно делать, строго соблюдая меры безопасности.
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