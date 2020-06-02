Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июня 2020 года

Улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволило определиться с новой датой голосования по поправкам к Конституции. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 2 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 035 человек. Общее число зараженных превысило 414 тысяч.

Президент России Владимир Путин после совещания с рабочей группой подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Ранее оно было перенесено в связи с распространением коронавируса.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила предусмотреть возможность проводить голосование в течение семи дней, включая 1 июля. Волеизъявление граждан будет проходить как в помещениях, так и на открытом воздухе. Из-за коронавируса использование масок и перчаток обязательно.

В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Их открыли с 1 июня в рамках второго этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса в России.

Со 2 июня в Москве откроют Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор. С 6 июня для верующих будут доступны остальные храмы столицы.

Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились почти 6,2 миллиона человек. Свыше 372 тысяч скончались. Число выздоровевших приближается к трем миллионам.

В США коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек. В Бразилии инфекция обнаружена у 515 тысяч граждан.

В азиатских странах летальность от коронавируса COVID-19, по всей видимости, оказалась ниже, чем на Западе. По мнению врача-эпидемиолога Кэнтаро Ивата, это может быть связано с генетическими и имунными особенностями, а также с сердечно-сосудистыми причинами. Об этом он заявил в интервью РБК.

Коронавирус в Москве

Заболели – 183 088

Умерли – 2 553

Выздоровели – 82 239

Коронавирус в России

Заболели – 414 878

Умерли – 4 855

Выздоровели – 175 877

Коронавирус в мире

Заболели – 6 150 963

Умерли – 372 980

Выздоровели – 2 732 060

Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 183 088

2 553 82 239 Россия 414 878 4 855 175 877 США 1 830 785 106 819 512 059 Весь мир 6 170 963

372 980

2 880 060



Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики