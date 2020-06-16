Коронавирус в России заставил людей экономить на еде

Ограничения, вызванные пандемией коронавируса в России, отразились на экономическом благополучии многих граждан. В результате люди были вынуждены начать экономить на еде и повседневных товарах.
Среди продуктов питания и товаров повседневного спроса доля низкого ценового сегмента в мае достигла отметки в 17,7%, тогда как в среднем это значение не поднимается выше 16,9%. Порядка 66% россиян отметили, что в период коронавируса заметили повышение цен в магазинах. При этом стоимость товаров почти не увеличивалась. Судя по всему, такой эффект возник из-за снижения доходов граждан или ожиданий такого исхода.
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