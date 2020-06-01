Названы округа-лидеры по числу заражений COVID-19 в Московской области

Представители оперативного штаба по коронавирусу в Московской области назвали округа с самым большим числом заражений COVID-19. Первое место сохранил Подольск, где заболели почти 2,4 тысячи человек, из них 59 – за последние сутки.

На второй строчке находится Красногорск с приростом в 14 человек за сутки и общим числом зараженных в 2007 человек. Тройку лидеров замыкает Королев с 1943 инфицированными и приростом в 54 человека за минувший день.