В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса

В Москве от коронавируса COVID-19 выздоровела пациентка, которая недавно отметила свой 101-й день рождения. Она находилась на лечении в центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
В пресс-службе центра сообщили, что женщина поступила в медучреждение с подтвержденным диагнозом. В настоящее время ее готовят к выписке. Пациентка чувствует себя хорошо, угроза ее жизни отсутствует.
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