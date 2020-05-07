Эпидемиолог РАН назвал важные правила ношения медицинских масок

Российский инфекционист и эпидемиолог, академик РАН Виктор Малеев поделился своим мнением о масочном режиме, который ввели в некоторых регионах страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Малеев отметил, что считает использование масок обязательным, передает "Подмосковье сегодня".
Однако есть важные правила их ношения. В частности, нужно регулярно менять одноразовые маски и следить, чтобы они не промокли. Необходимо, чтобы маска хорошо прилегала к лицу и защищала органы дыхания. Ученый добавил, что лучше использовать одноразовые маски, поскольку их не нужно стирать и гладить.
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