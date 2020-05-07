В одном из регионов России хотят открыть непродовольственные магазины

Власти Башкирии намерены снять карантинные ограничения с магазинов непродовольственных товаров. Таким образом руководство региона хочет поддержать местных производителей мебели, сообщает ToDay News Ufa.

Министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев рассказал, что предприятия по изготовлению мебели прекратили работу с 30 марта. А в результате закрытия торговых центров и других магазинов у них заканчиваются средства на оплату налогов и выплату зарплат сотрудников.