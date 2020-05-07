Академик РАН предупредил об опасности самоизоляции

Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что продолжительная самоизоляция хоть и препятствует распространению коронавируса COVID-19, но и таит в себе большую угрозу. Этот режим может плохо сказаться на людях с хроническими заболеваниями, сообщает Ura.ru.
Зверев отметил, что такие люди находятся в группе риска по коронавирусу. А из-за длительного пребывания дома их болезни могут обостриться. При этом они не смогут своевременно получить медицинскую помощь, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??