Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Эксперты составили антирейтинг округов Московской области по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19. Его возглавил Подольск, где зафиксировано 2080 заболевших.
Второе место занял Красногорск с 1890 инфицированных, а на третьей строчке оказался Королев – там заболел 1791 житель. Более тысячи случаев заражения также выявили в Балашихе, Мытищах, Химках, Пушкино, Коломне и Сергиевом Посаде.
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