Врач предостерег россиян от работы на даче после самоизоляции

Врач Андрей Кабычкин посоветовал россиянам быть аккуратнее с физическими нагрузками после снятия режима самоизоляции. Медик рекомендует не утруждать себя тяжелыми тренировками или работой на даче.
Кабычкин пояснил: из-за длительного карантина мышечный тонус у многих ослаб, и резкий возврат к прежним нагрузкам может привести к травмам. Восстанавливать физическую форму следует постепенно, начиная с ходьбы и дыхательных упражнений. Каждый день необходимо совершать хотя бы десять тысяч шагов, передает радио Sputnik.
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