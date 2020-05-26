Число жертв коронавируса в Британии превысило 37 тысяч

Министерство здравоохранения Великобритании обнародовало новые данные о коронавирусе. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 134 до 37 048 человек.
За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 2 004 граждан. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Великобритании составляет 265 227, сообщает "Царьград".
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