В России зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса

За прошедшие сутки в России скончались 174 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это число стало рекордным с начала эпидемии в стране.

Большинство смертей зафиксировано в Москве, где скончались 76 человек. Общее число выздоровевших в стране значительно превышает количество заболевших: 12331 россиянин справился с заболеванием, в то время как прирост зараженных составил 8915 человек.