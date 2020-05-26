В России зафиксировано рекордное количество смертей из-за коронавируса

За прошедшие сутки в России скончались 174 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это число стало рекордным с начала эпидемии в стране.
Большинство смертей зафиксировано в Москве, где скончались 76 человек. Общее число выздоровевших в стране значительно превышает количество заболевших: 12331 россиянин справился с заболеванием, в то время как прирост зараженных составил 8915 человек.
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