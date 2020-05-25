Еще один регион России приступил к смягчению карантина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о первом этапе снятия в регионе ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19. Планируется частично разрешить непродовольственную торговлю.
По словам Текслера, власти области намерены возобновить работу точек торговли площадью до 400 квадратных метров. Кроме того, жителям разрешат заниматься спортом во дворе и гулять, но только при соблюдении безопасной дистанции.
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